05 Eylül 2023 Salı 11:07:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 11:07:00
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Portekiz'e yenildi
Kaynak: AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.
İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde milli takım, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.
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