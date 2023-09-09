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09 Eylül 2023 Cumartesi 21:13:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 21:13:00

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Kaynak: AA

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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.

SET SONUÇLARI

1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye

2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye

3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye

4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye

5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye

Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret (Planinsic, Kovacic, Stern, Mujanovic)

Türkiye: Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Kaan Gürbüz, Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram)

Etiketler : VOLEYBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI FİLENİN EFELERİ
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