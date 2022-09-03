A Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan'ı mağlup etti

Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı. Özellikle 4'üncü periyotta sahaya ağırlığını koyan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan'dan Aleksandar Vezenkov oldu. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Milliler, grubundaki üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.