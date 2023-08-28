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28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:07:00

8.Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası 2-3 Eylül'de düzenlenecek

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Türkiye'de kadınlara yönelik ilk yelken kupası olan Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'na katılan takımlar, Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle 26 Ekim'de düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası'na da katılma fırsatına sahip olacak.

Sadece kadınların yarıştığı ilk yelken organizasyonu olan ve şimdiye kadar 700'den fazla kadın yelkenci ile 50'yi aşkın kurumun yarıştığı "Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası" bu sene 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğinde gerçekleştirilecek. Kupa katılımcıları bu yıla özel olarak Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle 26 Ekim 2023'te düzenlenecek Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası'na da katılabilecekler.

Kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırmayı, takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini geliştirmeyi, kadın duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilincini yansıtmayı hedefleyen Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'na kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımları ile birlikte uluslararası kadın yelken takımları da katılabiliyor.

"İyiliğe Yelken Açıyoruz" sloganıyla her yıl kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen Kupa kapsamında, bu sene deprem bölgesinde kadınlara yönelik çalışmalar yapan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) katkı sağlanacak.

Önceki yıllarda Deniz Kızı Yelken Kupası'na AÇEV, Anadolu Hayat Emeklilik, Arçelik, Akpa Chemicals, Alize, Atak Akademi, Bahçeşehir Üniversitesi, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Doğuş Grubu, Doğuş Üniversitesi, Dunapack Packaging, Edenred, Eker, ETİ, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Fora Marine, Gemini, Garanti BBVA, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, Özay Hukuk, Innova, İYK, Kadın Yelkenciler SKD, Kupa Kızları, Logo, Mercedes Benz Türk, Mediamarkt, Mersin Rota Yelken Kulübü, MSI, Nissan, Organik Kimya, Pegasus, Permolit Team Ladies First, Pfizer, Piri Reis Üniversitesi, Polat Enerji, Ravago, Sahibinden.com, Sultans of the Sea, Şenpiliç RC Girls, Tüpraş, Türk Telekom, Türk Deniz Kuvvetleri, TWRE Woman Empowering Kadın Platformu ve White Angels katıldı.

2-3 Eylül'de Fenerbahçe - Adalar - Caddebostan parkurunda düzenlenecek Kupayla ilgili detaylı bilgi ve katılım koşullarına www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden ya da ARPR İletişim'in 0216 418 33 34 nolu telefondan ulaşılabilir.

Etiketler : deniz kızı uluslararası kadın yelken kupası yarış deniz kızı cumhuriyet kupası
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