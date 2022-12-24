87. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 87. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Dikmen Keklikpınar'dan saat 14.05'te başlayacak ve Ankara Garı'nda sona erecek yarışın ödül töreni de Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda düzenlenecek.
Yaklaşık 3 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarış, katılım açısından da rekor düzeyde olacak. Yarışta 100 bin liralık para ödülü verilecek.
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