87. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

Dikmen Keklikpınar'dan saat 14.05'te başlayacak ve Ankara Garı'nda sona erecek yarışın ödül töreni de Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda düzenlenecek.

Yaklaşık 3 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarış, katılım açısından da rekor düzeyde olacak. Yarışta 100 bin liralık para ödülü verilecek.