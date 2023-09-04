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04 Eylül 2023 Pazartesi 14:13:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 14:13:00

8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nın Kazananları Belli Oldu

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Türkiye'de kadınlara yönelik düzenlenen ilk yelken kupası olan Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nın sekizincisi bu sene 2 - 3 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nın IRC I ve IRC II Sınıfları Overall Birincisi Eti Kadın Yelken Takımı, IRC III ve IRC IV Sınıfları Overall Birincisi Eker Sailing Team oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (IAYYK) iş birliğinde düzenlenen Kupa Moda – Adalar Parkuru'nda gerçekleşti. Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımlarının katıldığı Kupa'ya bu yıl Anadolu Hayat Emeklilik, Bahçeşehir Üniversitesi, Burgan Bank, Borusan Racing, Doğuş Üniversitesi, Eti Alize, Eker, İstanbul Üniversitesi, Ino Sailing Team, Kotex – Geleceğe Yelken Açıyoruz, Logo Yazılım, Media Markt, Nissan Türkiye, Organik Kimya, Samsun Yelken Kulübü, Sahibinden.com ve Tüpraş kadın yelken takımları katıldılar.

8 yıl önce ülkemizdeki yelkenci kadın sayısını artırma ve mevcut kadın yelkencileri motive etme amacıyla yola çıktılarını belirten Organizasyon Komitesi Üyeleri Diana Misim, Serap Gökçebay ve Arzu Çekirge Paksoy, "Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda bugüne kadar yarışan 800'e yakın sporcumuzun %90'ı yelken sporu ile ilk kez tanıştı. Bu orana baktığımızda kadın yelkenci sayısının artışı ile yelken sporunun ekosistemine katkı sağladığımızı görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Kupa'mızın iyilik misyonuyla bu yıl Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na destek sağlayacağız.

26 Ekim'de düzenleyeceğimiz Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası ile kadınlara laik demokratik, çağdaş ve özgür bir yaşam hakkı sunan, her yerde var olmasını ve söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını coşkuyla kutlamayı hedefliyor, tüm kadın yelken takımlarını Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası'na davet ediyoruz" dediler.

8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası'nın medya sponsorluğunu Türk Medya ve Kapsül üstlendi

8. DENİZ KIZI ULUSLARARASI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI

2 – 3 Eylül 2023

OVERALL YARIŞ SONUÇLARI

IRC I – IRC II SINIFLARI

IRC III – IRC IV SINIFLARI

IRC VE DESTEK(GEZGİN) SINIFLARI DİVİZYON SONUÇLARI

IRC I

IRC II

IRC III

· Birinci: Eker Sailing Team

· İkinci: Organik Kimya Kadın Yelken Takımı

IRC IV

DESTEK (GEZGİN)

Etiketler : kadın yelken uluslararası kupası Türkiye
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