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07 Temmuz 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 12:00:00

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de başladı

Kaynak: AA

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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 53'ü başpehlivan 2 bin 141 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik-1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler saat 18.00'deki resmi açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik-1 boyda 128, minik-2 boyda 151, teşvik-1 boyda 139, teşvik-2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltı boyunda 93 güreşçi, baş boyunda ise 53 başpehlivan mücadele edecek.

Organizasyon, 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Etiketler : tarihi kırkpınar yağlı güreşleri pehlivan edirne
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