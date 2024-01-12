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12 Ocak 2024 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 14:53:00

6. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Antalya'da yapılacak

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre "Geleneksel Sporların İhyası'" parolasıyla 2023'te gerçekleştirilmesi planlanan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri değerlendirilecek.

Foruma, DEK'e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'da bulunan 27 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra devlet bakanları, ülkelerin yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yapacak. Açılış konuşmalarından sonra forum Bakanlar Paneli ile devam edecek.

Etiketler : etnaspor forumu dünya etnaspor konfederasyonu geleneksel sporların ihyası bilal erdoğan
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