59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya-Antalya Etabı ile başlıyor

Antalya, Kemer, Kalkan, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa (Spil Dağı), Çeşme, İzmir ve İstanbul, 8 gün, 8 etapta, 1.188 kilometrelik masalsı parkurunda, dünya yıldızlarının yer aldığı 14 ülkeden 25 Takım, 175 bisikletçi ve yaklaşık 2.000 kişilik dev organizasyona 21-28 Nisan tarihleri arasında Turkuaz rekabete ev sahipliği yapmak için hazır. Dev yarış, Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde doğanın ve tarihin içinde masalsı parkurunda; şehir, ilçe, belde, kasaba ve köy yollarında Türkiye güzellikleri içinde bisiklet tutkusu için ilham verecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ProSeries kategorisinde ülkemizdeki tek yol yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak. Tour de France'da, Giro d'Italia'da kürsü yapan takımlar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun geleneği olarak yeni yıldızları parlatacak.

ABD, Almanya, Belçika, Çin, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Malezya, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Japonya'dan 25 takımın katıldığı TUR 2024'te ülkemizi; Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Bisiklet Takımı ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı temsil edecek. Türk takımları, kadrolarında yer alan Türk ve uluslararası yıldızları ile dev mücadelenin heyecanına ortak olmak için pedal çevirecek. Türk bisikletinin pistte parlayan yıldızlarından 19 yaşındaki Ramazan Yılmaz da Adria Mobil kadrosunda ülkemizi temsil edecek.

Antalya'dan İstanbul'a her etap için farklı stratejileri ile hedefleri için koşan 25 Takım, 175 sporcu yarışın her etabında Lider Formalar için kıyasıya rekabet edecek. 1.188 kilometrelik yolun sonunda kazanan bisikletçi TUR 2024'ün Lider Forması olan Turkuaz Forma'nın sahibi olacak.

Antalya'da 20 Nisan Cumartesi günü, dev yarışın startı öncesinde takımların ve detayların paylaşılacağı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Basın Toplantısı düzenlenecek.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünyanın dört bir yanından gelen bisikletçilerinden oluşan renkli pelotonu, sekiz gün sürecek serüven için 21 Nisan Pazar günü Antalya Düden Parkı'ndan saat 10.25'te pedal çevirmeye başlayacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 21 Nisan Pazar günü Antalya Düden Parkı'ndan start almak için gün sayıyor.

Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan masalsı parkurunda Türk misafirperverliği ile dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1.188 kilometrelik masalsı parkuru ile nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapacak. TUR 2024'e 14 Ülkeden 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak. 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ülkemizi Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Bisiklet Takımı ve Konya Büyükşehir Belediye Spor Takımı temsil edecek. Türk takımları kadrolarında yer alan Türk ve uluslararası yıldızları ile eşsiz rekabetin heyecanına ortak olmak için pedal çevirecek.

Antalya'dan İstanbul'a 25 Takım, 175 sporcu Lider Formalar için kıyasıya rekabet edecek...

Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada Türk rengi olarak nam salmış turkuaz, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman lideri sporcu tarafından gururla taşınacak.

Yaşamı ve doğayı temsil eden yeşil, Mosso sponsorluğunda 8 gün boyunca TUR'un en iyi sprinterlerinin zafer mücadelelerine eşlik edecek. Cesaret, tutku ve gücün simgesi kırmızı, Turkish Airlines sponsorluğu ile TUR boyunca tırmanış kapılarında en yüksek puanı alan sporcunun başarısını onurlandıracak. Türkiye Güzellikleri primi lideri sporcu Türk kültüründe "cennetin rengi" olarak geçen beyaz forma ile cennet ülke göndermesine Türkiye markası ile vurgu yapacak. 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 günde, 8 etapta, 1.188 kilometrelik yolun sonu, kürsünün lideri Turkuaz Forma'nın kazananı olacak...

Dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin üst düzey rekabeti ve heyecanı ile geçtiği illerde ve bölgelerde dev konvoyun ilham veren etkisi ile ülkemizde bisiklet sporunu ve kültürünü geliştirmeye destek olan "Bir Bisiklet Yarışından Fazlası" vizyonu ile düzenlenen 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'dan İstanbul'a göz kamaştıran parkurda Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini Eurosport ve TRT Spor ekranlarında dünyaya tanıtacak.

"Bir Bisiklet Yarışından Fazlası" vizyonu ile bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek konuya vurgu yapan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.188 kilometrelik parkur bilgileri:

Etap Tarih Mesafe Start Saati

1. Etap Antalya-Antalya 21 Nisan 134,7 km 10:25

2. Etap Kemer-Kaş (Kalkan) 22 Nisan 190,6 km 11:15

3. Etap Fethiye-Marmaris 23 Nisan 156 km 12:15

4. Etap Marmaris-Bodrum 24 Nisan 137,9 km 12:45

5. Etap Bodrum-Kuşadası 25 Nisan 177,9 km 11:45

6. Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) 26 Nisan 160,1 km 11:45

7. Etap Çeşme-İzmir (Karşıyaka) 27 Nisan 125,4 km 11:30

8. Etap İstanbul - İstanbul 28 Nisan 105.4 km 11:00

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar:

Takımın Adı Kategorisi Ülkesi

1. BORA - HANSGROHE World Tour Team Almanya

2. DSM-FİRMENİCH World Tour Team Hollanda

3. ALPECIN-DECEUNINCK World Tour Team Belçika

4. ASTANA QAZAQSTAN TEAM World Tour Team Kazakistan

5. Q36.5 PRO CYCLING TEAM ProTeam İsviçre

6. CAJA RURAL-SEGUROS RGA ProTeam İspanya

7. TEAM POLTI KOMETA ProTeam İtalya

8. BURGOS-BH ProTeam İspanya

9. VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE ProTeam İtalya

10. BINGOAL WB ProTeam Belçika

11. CORRATEC VINI FANTINI ProTeam İtalya

12. TDT-UNIBET ProTeam Hollanda

13. TEAM NOVO NORDISK ProTeam ABD

14. TERENGGANU POLYGON Continental Team Malezya

15. CHINA GLORY – MENTECH Continental Team Çin

16. TARTELETTO – ISOREX Continental Team Belçika

17. BIKE AID Continental Team Almanya

18. BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ Continental Team Türkiye

19. REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND Continental Team Almanya

20. SAKARYA BB PRO TEAM Continental Team Türkiye

21. KINAN RACİNG TEAM Continental Team Japonya

22. ADRİA MOBİL Continental Team Slovenya

23. MAZOWSZE SERCE POLSKİ Continental Team Polonya

24. SPOR TOTO CYCLING TEAM Continental Team Türkiye

25. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Continental Team Türkiye