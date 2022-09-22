4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı. Fatih Belediyesinin ev sahipliğindeki toplantıda Belediye Başkanı M. Ergün Turan da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun başlamasına 1 hafta kaldığını belirterek, "Artık geri sayımdayız. İznik'te dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu gerçekleştireceğiz. Türkiye artık bir spor ülkesi. Mükemmel tesis altyapısıyla, yetişen, gelişen ve güçlenen sporcu kadrosuyla, 60'tan fazla branşta yükselen iddiasıyla bir spor ülkesiyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin spor organizasyonu düzenlemedeki tecrübesine dikkati çeken Kasapoğlu, "Türkiye, spor organizasyonları noktasında en güçlü organizasyonu gerçekleştirme, en sıcak ev sahipliği yapmada bir marka. Sadece geçen yıl pandemiye rağmen 170'ten fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 2022'yi sporla dolu bir yıl olarak yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Konya'da 55 İslam ülkesini bir araya getirdik. İslam Oyunları tarihinin en güçlü, birleştirici ve çıtası en yukarıda buluşması oldu. Yine bu ay gerçekleştireceğimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda da çıtayı en yukarıya taşıyacağız. Bu marka da yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Hep birlikte heyecanlı ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, özellikle son 8-10 yıllık süreçte geleneksel branşlarla ilgili çok aşama katetti." diye konuşan Kasapoğlu, "Gençliğin, halkın bu anlamdaki ilgisi ve sağlanan imkanlar, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülüğünü ve liderliğini ortaya koydu. Hem de uluslararası anlamda bu hedefe yönelen ülke olarak artık daha büyük hedeflere koşar olduk. Bu hedefleri bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan yeni hedef ve vizyonla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İznik'in Türkiye'nin çok özgün yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İznik, bu anlamlı ev sahipliğini gerçekleştirecek. Hummalı bir çalışma, büyük bir gayret ve gece-gündüz çalışan bir ekip var. 102 ülke ve 3 binden fazla sporcuyla çok güzel bir katılım var. Sporun birleştirici yönünü, Türkiye'nin bu anlamdaki kuşatıcılığını gösteriyor. Bu apayrı bir mutluluk vesilesi. Biz, bu birlikteliği ve İznik'teki buluşmayı sadece bir spor organizasyonundan ibaret görmüyoruz. Biz, bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir paydası olan toplulukları, milletleri birleştiren bir dayanışma ruhu ve bir köprü olarak görüyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirici bir milat olarak da görüyoruz. Ülkeler arası iş birlikleri, milletlerin ve toplumların kardeşliği açısından önemli bir vesile olarak da görüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de bu buluşmayla iş birliklerini güçlendirerek aramızdaki samimiyeti daha üst noktalara taşıyacağız. Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj. Bu kimliğin yarınlara aktarılması, gelecek nesiller tarafından sahiplenilmesi, bilinmesi, bu ortak birikimin hepimiz için emanet olduğunu gösteriyor. Bu oyunlar, emanetin aktarılması için önemli bir imkan ve vesile."

Dünya Göçebe Oyunları'nın farklı misyonuna değinen Kasapoğlu, "Bu oyunların, dünya spor arenasında önemli bir algı oluşturmasını, saygın bir yer edinmesini ve evrensel etkisini, global mesajını daha hakim kılmak istiyoruz. Bu oyunların ülkemizde düzenlenmesi Türkiye açısından olduğu gibi katılımcı diğer ülkeler açısından da önemli bir mutluluk vesilesi. Dördüncüsü düzenlenecek oyunların bir üst seviyeye taşınması için önemli bir vesiledir. Artık hazırlıklar tamam ve herkes heyecanlı. Burada çok anlamlı, güçlü bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bunu hayırlısıyla en başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Hem ülkemiz hem de dost, kardeş katılımcılar açısından hayırlar getirmesini, gençliğimiz açısından yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN: "DÜNYANIN EN BÜYÜK GELENEKSEL SPOR DALLARI ORGANİZASYONU"



Dünya Göçebe Oyunları'nın ilkinin 2014'te Kırgızistan'da, ikincisi ve üçüncüsünün de 2016 ve 2018'de yine aynı ülkede düzenlendiğini hatırlatan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak kuruldukları 2015'ten sonra 2016 ve 2018'deki oyunlarının ortağı olduklarını belirten Bilal Erdoğan, "Kurulduğumuz yıldan beri dünyada geleneksel sporlar anlamında en büyük çatı kuruluşuz." diye konuştu.

Erdoğan, konfederasyonun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu düzenleyen Türk dünyası, geleneksel sporların da dünyada en ciddi yaşandığı, yaşatıldığı coğrafyalardan bir tanesi. Ülkemizde 2017'den bu yana geleneksel sporlardaki gelişmeler takdire şayan. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece 1 tane geleneksel spor dalları federasyonu varken bugün 4'e yükseldi. Özellikle Geleneksek Türk Okçuluk Federasyonunda çok hızlı bir ivmelenme var. Lisanslı sporcu sayısı ve müsabaka bakımından son 3 yılın en hızlı büyüyen federasyonu oldular."

Geleneksel sporlara önem vermelerinin nedenini açıklayan Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz trendle sporla sağlıklı ilişki kurmayan insanın spora yeniden katılmasını, sağlıklı ve aktif bir hayat sürerken kültürünü ve kimliğini yeniden kuşanmasına katkı vermiş oluyoruz. Güzel şehrimiz İznik'te yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nın hem bu misyona hizmet etmesini hem de İznik gibi kıymetli bir yerin dünyada tanınmasını sağlamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAZANCI: "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN FARKLI GELENEKSEL SPORLAR SERGİLENECEK"



Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı, oyunlarla ilgili, "İlki 2014 yılında Kırgızistan'da düzenlenen ve dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü, bu yıl 29 Eylül-2 Ekim'de ülkemizin mavi incisi İznik'te düzenleyeceğiz." dedi.

Organizasyonun pek çok etkinliği içinde barındırdığını aktaran Kazancı, "Spordan sanata, gastronomiden geleneksel spor deneyimlerine dek pek çok etkinliği içerisinde barındıran Dünya Göçebe Oyunları, kültürel ve tarihi mirası korumayı ve yaygınlaştırmayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi, geleneksel oyunları ve yarışmaları dünya çapında yaygınlaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda geçmişten günümüze uzanan farklı geleneksel sporlar sergilenecek. Özel oluşturulan spor alanları çeşitli ve renkli müsabakalara ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

"Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz." diyen Hakan Kazancı, şunları kaydetti:

"Dünya Göçebe Oyunları'nda bu geleneksel oyunların yanı sıra 40'tan fazla oyun dalı da yer alacak. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde ise 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsilen en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak. Etkinlikler çerçevesinde el sanatları, sergi ve atölyelerimiz olacak. 4. Dünya Göçebe Oyunları, birbirinden özel sahne etkinlikleriyle de ziyaretçileriyle buluşacak. Çocuklara özel sanat etkinlikleri 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana unsurlarından olacak. 'Çocuk obası' adıyla kurulacak etkinlik alanında çocuklara sanat eğitimleri ve uygulamalı sanat atölyeleri imkanı sunulacak. Bu etkinliğimiz, aynı zamanda kültürel diplomasiyi, gastrodiplomasini ve spor diplomasisini de kapsıyor. Bu oyunlarda yer alacak tüm katılımcılara şimdiden yürekten başarılar diliyorum."

Toplantıda 4. Dünya Göçebe Oyunları maskotunun tanıtımı gerçekleştirildi. "Ötüken" adı verilen yavru kurt, oyunlar boyunca sahada yer alacak.