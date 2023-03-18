4 Büyüklerden anma mesajı

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18 Mart 2023 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 12:05:00

4 Büyükler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü anma mesajı paylaştı

Kaynak: AA

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Biz Çanakkale'yi çelikle değil yürekle savunduk. Bu destanı damarlarımızdaki asil kanla yazdık. Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal kahramanlarımızın ve Galatasaray Liseli şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. Yılı kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de internet sitesi üzerinden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajını yayımladı. Çebi, mesajında şunları kaydetti:

"18 Mart 1915... Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 108 yıl geçti. Aziz milletimiz, tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan ve "Çanakkale geçilmez!" efsanesinin doğduğu bu savaşta kahramanlık destanı yazdı. Kulübümüzün birçok sporcusu da diğer askerlerimizle beraber vatanımızı korumak için başta Çanakkale olmak üzere tüm cephelerde canlarını feda etti. Aziz vatanımız uğruna Çanakkale ve diğer cephelerde şehitlik mertebesine erişen, sergiledikleri kahramanlıklarla gurur, onur ve övünç kaynağımız olan neferlerimiz; Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ve Behzat'ın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan vatan evlatlarını saygıyla rahmetle anıyorum."

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından ise "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarını geçilmez kılan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Öte yandan, birçok profesyonel ve amatör kulüp, benzer mesajlar paylaşarak 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü andı.

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