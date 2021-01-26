360'dan Ezber Bozan Futbol Programı!

3 saat boyunca temposundan hiçbir şey kaybetmeden devam eden Futbolu Bilen “Var’’ alışılmış futbol programlarının aksine, samimi tartışmaların, kahkahaların yaşandığı, futbol ve taraftar kardeşliğini gözler önüne seren, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan bir program oldu.

Ligin ilk yarısının sona ermesinin ardından "Var'' ekibi ilk olarak Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi. Programda zaman zaman hakemler konuşulurken, zaman zaman da transferler gündemdeydi.

Galatasaraylı Ali Fuad Pekzeren' den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler! “Fenerbahçe transferlerle mutlu olan bir takım. Taraftar vasata alıştırıldı.”

Beşiktaşlı Erdem Baş ise ''Fenerbahçe transferi medya tarafından şişirilmiş bir balon'' ifadelerini kullandı.

Taraftarı kızdıracak diğer sözler ise Onur Dilber, Aydın Sarman, Seymen Aydın'dan geldi.

"Futbolu Bilen Var'' da Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısındaki performansı da masaya yatırıldı. Ceyhun Fersoy'un "Kulüpten kaynaklarım var'' sözü merak uyandırırken, Fenerbahçe'nin olaylı transferi Mesut Özil sözleşmesindeki detaylar tartışılırken zaman zaman tansiyon yükseldi.

Programda dört büyüklerin taraftarı olan "Var'' ekibi sık sık karşı karşıya geldi. Seymen Aydın ''Galatasaray hoş bir futbol oynamıyor'' derken, Onur Dilber "şans eseri kazanılmış 3 puan var'' yorumunu yaptı.

Beşiktaşlı Etem Caner Karaüç 'e Galatasaray'ın performansı soruldu. Dersime çalıştım diyen Karaüç, getirdiği dosyalarla herkesi şaşırttı

Futbola dair merak edilen ne varsa Futbolu Bilen "Var'' da.

Programda tartışmaların yerini kahkahalara bıraktığı anlar da oldu. Ligdeki Trabzonspor'un performansı "Var'' ekibinin gündeminde olan bir diğer konu oldu. Önümüzdeki haftanın önemli maçı Beşiktaş - trabzonspor karşılaşması için tahminler ise genelde beraberlik şeklindeydi.

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen, ezber bozan futbol programı futbolu bilen "Var'' izleyiciden yine tam not aldı. Futbolu Bilen “Var’’ , her Pazartesi 21.45’te 360 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.