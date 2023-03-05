O iddia da yalan çıktı!

Son zamanlarda futbol stadyumlarına siyasetin taşınmasıyla beraber, yaşanan tartışma sosyal medyaya da yansıdı. Fenerbahçe-Konyaspor arasında oynanan son karşılaşmayla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi.



ARKA PLAN VE İDDİALAR

Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı 3-0 bitti. Maç sırasında stadyumda siyasi slogan atan bazı taraftarlarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, işlem başlattı. Ancak bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve haber siteleri, maçı izleyen 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığını öne süren paylaşımlarda bulundu.

BULGULAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki iddialarla ilgi kamuoyuyla bilgi notu paylaştı.

Yapılan açıklamada,"25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan spor müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/ yayın organlarında yer bulan '35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.