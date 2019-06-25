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25 Haziran 2019 16:58 | Salı

4 kulübün yeni sezon kombine fiyatları açıklandı

Konyaspor, Eskişehirspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin 2019-2020 sezonu kombine fiyatları açıklandı.

ESKİŞEHİRSPOR’DA KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI  

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor zirve mücadelesi vereceği yeni sezon öncesi çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi iç ve dış transferde görüşmeler yaparken bir yandan da geçmiş borçları ödeyerek yeni sezona kaygısız girmenin peşinde. Öte yandan tüm imkansızlıklara rağmen taraftarın müthiş desteğini alan Kırmızı Siyahlılarda yeni sezon kombine bilet fiyatları da belli oldu. 
  
En ucuz kombine için 126 lira değer biçilirken en pahalı kombine fiyatı ise 1526 lira oldu. Yönetimin açıkladığı kombine fiyatları kale arkası tüm bloklar 126 lira, maraton tüm bloklar 226 lira, Batı alt 101,102,103,104,108,109,110 ve 111 blokları 626 lira, batı alt 105 ve 107 blok 826 lira, batı alt 106 blok 1026 lira, batı üst VIP tribünü ise 1526 lira olarak belirlendi. 
  
Tek maç bilet fiyatları ise kale arkası 15, maraton 30 ve batı alt 75 lira olarak belirlendi.

KONYASPOR'DA KOMBİNE BİLETLERE YOĞUN İLGİ 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un, 2019-2020 sezonunda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler bugün satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da yeni sezon kombine kartlarının satışına bugün saat 11.00'de başlandığı belirtildi.

Taraftarların stadyum gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Kombinelerin satışa çıkmasıyla birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren Konyasporlular, ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon için kombine kartlar, 100 ile bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Öte yandan, passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olabilmesi için kart vizesinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği vurgulandı.

Konyaspor’un yeni sezon kombine kartlarının fiyatları ise şu şekilde: 
  
"Batı Alt D Tribün bin 300 TL, Batı Alt C-E Tribün 850 TL, Batı Alt B-F Tribün 700 TL, Batı Alt A-G Tribün 500 TL, Batı Üst B-C Tribün 500 TL, Batı Üst A-D Tribün 300 TL, Doğu Alt D Tribün 600 TL, Doğu Alt A Tribün 150 TL, Doğu Üst D Tribün 500 TL, Doğu Üst E Tribün 300 TL, Doğu Üst B-F Tribün 200 TL, Doğu Üst A-G Tribün 150 TL ve kale arkası tribünler 100 TL."

GÖZTEPE'DE KOMBİNELER BELİRLENDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde geçerli olacak kombine biletlerin satışları 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Bornova Stadı'nda geçerli olacak kombinelerin yenileme işlemlerinin 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te, genel satışların ise 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kombine biletlerin sezonun ilk yarısında geçerli olacağı, yenileme döneminde maraton tribünü kombinelerinin 375, numaralı tribünün 750 ve VIP tribününün bin 600 liradan, genel satış döneminde ise maraton tribün biletlerinin 500, numaralı tribünün 900 ve VIP tribününün bin 800 liradan satılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Bornova Stadı için kombine bilet alacak taraftarların Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için bazı avantajlardan faydalanacağı bildirildi. 

BAŞAKŞEHİR'İN KOMBİNE BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre; Medipol Başakşehir FK'nün 2019/2020 sezonu 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda oynayacağı tüm karşılaşmalarda geçerli olacak kombinelerin satışı başlıyor. 2018-2019 sezonunda kombinesi olup,10 ve üzeri karşılaşmaya giriş yapan taraftara %50, 5 ve 9 arası karşılaşmaya giriş yapan taraftara %30 indirim uygulanacaktır. İndirim 15 Ağustos 2019 tarihine kadar geçerli olacaktır. Öncelik hakkı olan kişiler TC kimlik numaralarını girerek indirimden faydalanabilecekler.

Bilet fiyatları;

DOĞU ÜST: 800,00 ₺
BATI ALT: 700,00 ₺
BATI ÜST: 600,00 ₺
KUZEY ALT: 300,00 ₺ 

(AA, İHA, DHA)

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