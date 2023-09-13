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3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi
13 Eylül 2023 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:23:00

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi

Kaynak: AA

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3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, kadınlar kategorisindeki maçlarla devam ediyor.

    Milli bilardocu Gülşen Degener, son 16 turunda Hollandalı rakibi Monique Van Exter'i 30-16 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

    Etiketler : Gülşen Degener Bilardo Şampiyonası Çeyrek final Türkiye Bilardo Federasyonu
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