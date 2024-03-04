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2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası Antalya'da başlıyor
04 Mart 2024 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 16:48:00

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası Antalya'da başlıyor

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2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nin ilk etabı olan Kaya Palazzo Cup, 8-10 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan Kaya Palazzo Golf Club'ta düzenlenecek.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, 8-10 Mart tarihlernde Antalya'nın Belek ilçesinde 100'ü aşkın oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, APINOX Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor. Ayrıca, 2024 Futgolf Türkiye Kupası ilk tur karşılaşmaları da Kaya Palazzo Cup kapsamında oynanacak.

SPONSOR DESTEKLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'na, önceki yıllarda olduğu gibi birbirinden değerli markalar destek vermeye devam edecek.

APINOX firması, takımlar kategorisinde oynanacak ve 8 kulübün mücadele edeceği Futgolf Kulüpler Ligi'nin, braunshop.com.tr ise 2024 sezonunda Türkiye'de oynanacak tüm resmi futgol turnuvalarında düzenlenecek Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) yarışmalarının isim sponsoru oldu.

Bu markaların haricinde; Çizmeci Time, Renk Matbaa, Lig Radyo, Ekotek İnşaat ve limitliadet.com firmaları ise 2024 sezonunun ilk turnuvası olan Kaya Palazzo Cup'un sponsorları olarak yer alacak.

2024 AVRUPA FUTGOLF ŞAMPİYONASI TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

Diğer yandan; 16 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na ise Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye, Aralık ayında Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenecek turnuvaya ev sahibi olduğu için direkt olarak katılacak.

Etiketler : 2024 AVRUPA FUTGOLF ŞAMPİYONASI APINOX Kulüpler Ligi ANTALYA
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