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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:25:00

2024 Paris Olimpiyatları'nda geri sayım başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, olimpiyatlara bir yıl kaldığı yönünde paylaşımlarda bulundu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 1 yıl kalırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), paylaşımlarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olimpiyatlara kısa bir süre kaldığı belirtilerek, "Geri sayım başladı! Dünyanın en büyük sporcuları #Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek için bir araya gelecek. Son 365 gün." ifadeleri kullanıldı.

TMOK ise olimpiyatlar için kota alan bazı milli sporcuların yer aldığı bir video paylaşarak, "TMOK'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha büyük hayalleri, yine birlikte gerçekleştirmek için geri sayım başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporunun altın sayfalarına yenilerini ekleyecek, Cumhuriyetimizin 100 yıllık mirasının gücüyle, daha hızlı, daha güçlü olacak, daha yükseğe birlikte çıkacağız. Son 365 gün!" görüşlerine yer verildi.

Yayımlanan videoda, olimpiyatlara kota alan milli okçu Mete Gazoz, milli boksörler Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu gibi birçok sporcunun görüşleri yer aldı.

Etiketler : TMOK BUSE NAZ ÇAKIROĞLU Gençlik ve Spor Bakanlığı
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