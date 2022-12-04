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04 Aralık 2022 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 17:40:00

2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Kaynak: AA

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Avrupa Halter Federasyonu (EWF), 2024 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasına karar verdi.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, federasyon başkanı Talat Ünlü'nün girişimleri neticesinde Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için yapılan başvuru dosyası EWF tarafından büyük beğeni kazandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu EWF, organizasyonun 17-28 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya'da yapılmasını kararlaştırıldı.

EWF'nin açıklamasında ise Türkiye Halter Federasyonunun daha önceki yıllarda birçok önemli organizasyon düzenlediğine işaret edilerek, "2002 ve 2012 Avrupa halter şampiyonalarının yanı sıra 2001 ve 2010 dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmış Antalya'ya dönmekten hepimiz heyecan duyuyoruz." denildi.

Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Antonio Conflitti, "Türkiye Halter Federasyonunu, 2024'te böylesine prestijli bir olimpiyat eleme etkinliğine ev sahipliği yapacağı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de 2024 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ile çok detaylı bir sunum dosyasıyla başvurumuzu yaptık. Bu doğrultuda bize destek veren Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Şampiyona, Paris Olimpiyatları öncesi son kota müsabakası olması nedeniyle bizim için çok önemli. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, bu büyük organizasyonu her anlamda yüzümüzün akıyla tamamlamak istiyoruz."

Etiketler : antalya halter avrupa halter şampiyonası
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