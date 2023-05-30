2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kızılcahamam ayağıyla başlayacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kızılcahamam Offroad Park'ta 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sezonunun ilk yarışında, 22 araçta 44 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Kızılcahamam Belediyesi önünden start seremonisi ile başlayacak. İlk gün ekipler Kızılcahamam Offroad Park'ta oluşturulan Sefa Tanrıverdi etabında, 4 Haziran Pazar günü ise saat 09.45'ten itibaren yine Kızılcahamam Offroad Park'ta bu kez ANDOFF etabında kozlarını paylaşacak.

Organizasyon saat 19.00'da Kızılcahamam Kaymakamlığı önünde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.