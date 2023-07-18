2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası Ataşehir'de Devam Ediyor

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı, bu hafta sonu İstanbul'un Ataşehir semtinde 108 oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

Futgolf ailesi her geçen büyürken, Bosphorus Cup'ta eski A Milli Takım oyuncuları Olcay Şahan ve Tevfik Köse, eski Kadın A Milli Takım kaptanı Bilgin Defterli ve spor yorumcuları Evren Göz ile Veli Yiğit de mücadele edecek.

Sponsor destekleri devam ediyor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan Bosphorus Cup'a, ilk iki etapta da olduğu birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Otto Nuts, Akça Logistic, Renk Matbaa, Ataşehir Golf Club, Lig Radyo, Oral-B, Makhill Taşımacılık, Norm-Tam ve Beeves-Etineniyisi bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Ataşehir Golf Club'taki Bosphorus Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), Oral-B Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

Futgolf Dünya Kupası sonrası ilk turnuva

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve faaliyetler eşliğinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'ye (Federation for International FootGolf) 2021'de üye olan Türkiye, 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenen 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'na yüksek sayıda oyuncu ile katılmış ve takımlar bazında tarihindeki ilk galibiyetini İsviçre'ye karşı elde etmişti.

Ataşehir Golf Club'taki Bosphorus Cup, bu anlamda FIFG Dünya Kupası'ndan sonra ülkemizde düzenlenecek ilk futgolf turnuvası olma özelliğini de taşıyor.