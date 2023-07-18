VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başkan Trump: Gözaltına alınabilirim
Polonya'dan, Rusya'ya "sömürgecilik" suçlaması
Katar ile Japonya, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti
15 askerimiz şehit olmuştu: Teröristlerin cezası belli oldu
Başkan Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'da
İspanya'dan, Apple ve Amazon'a ceza yağdı
18 Temmuz 2023 Salı 14:51:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 14:51:00

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası Ataşehir'de Devam Ediyor

ABONE OL

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nin üçüncü etabı olan Bosphorus Cup, 21-23 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul'un Ataşehir semtinde bulunan Ataşehir Golf Club'ta düzenlenecek.

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı, bu hafta sonu İstanbul'un Ataşehir semtinde 108 oyuncunun katılımıyla düzenlenecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

Futgolf ailesi her geçen büyürken, Bosphorus Cup'ta eski A Milli Takım oyuncuları Olcay Şahan ve Tevfik Köse, eski Kadın A Milli Takım kaptanı Bilgin Defterli ve spor yorumcuları Evren Göz ile Veli Yiğit de mücadele edecek.

Sponsor destekleri devam ediyor

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan Bosphorus Cup'a, ilk iki etapta da olduğu birçok sponsor destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Otto Nuts, Akça Logistic, Renk Matbaa, Ataşehir Golf Club, Lig Radyo, Oral-B, Makhill Taşımacılık, Norm-Tam ve Beeves-Etineniyisi bu önemli turnuvanın sponsorları arasında yer alıyor.

Ataşehir Golf Club'taki Bosphorus Cup organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pairs Cup (çiftli oyun), Oral-B Hole In One Challenge (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

Futgolf Dünya Kupası sonrası ilk turnuva

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve faaliyetler eşliğinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'ye (Federation for International FootGolf) 2021'de üye olan Türkiye, 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenen 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'na yüksek sayıda oyuncu ile katılmış ve takımlar bazında tarihindeki ilk galibiyetini İsviçre'ye karşı elde etmişti.

Ataşehir Golf Club'taki Bosphorus Cup, bu anlamda FIFG Dünya Kupası'ndan sonra ülkemizde düzenlenecek ilk futgolf turnuvası olma özelliğini de taşıyor.

Etiketler : 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Federation for International FootGolf
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX