VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi değerlendirmesine ilişkin açıklama
Tokyo Game Show 2022
Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezonu AKM'de açtı
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya
Kırgızistan, sınırdaki olayları Tacikistan'ın "kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirdi
İran'da SU-22 savaş uçağı düştü
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta ABD yönetimine mesaj
Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Sosyal konut projesinde 'ilk temel' için tarih belli oldu
Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı... Fanatik Ermenilerden Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine çir...
Fatih'te LGBT dayatmasına tepki yürüyüşü... "Aileme dokunma!"
KPSS'de bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Bahçeli'den Miçotakis'e: Tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye geliriz
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi
Yüzde 256'lık artış... Destek 271 liraya çıkarıldı
Başkan Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı
Bakanlık merak edilenleri tek tek cevapladı
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı
Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor
Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor
19 Eylül 2022 Pazartesi 05:29:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 05:29:00

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya

Kaynak: AA

ABONE OL

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan finalde, turnuvadaki tek şampiyonluğuna 2013'te ulaşan Fransa ile 3 şampiyonluğu bulunan İspanya karşılaştı.

İlk çeyreği 23-14 önde geçen İspanya, devre arasına 2,5 dakika kala farkı 21 sayıya (47-26) çıkardı. Fransa kalan bölümde 11-0'lık seri yakalayınca soyunma odasına İspanya'nın 47-37'lik üstünlüğüyle gidildi.

3. periyoda Yabusele'nin art arda sayılarıyla başlayan Fransa, 3 dakika içinde farkı 3 sayıya (49-46) indirdi. Fakat İspanya, hücum ribauntlarından bulduğu ikinci şans basketleri ve 3 sayı çizgisindeki isabetli atışlarıyla son 10 dakikaya 66-57 önde başladı.

Juancho Hernangomez ve Brown'ın etkili oyunuyla farkı kapanmasına izin vermeyen İspanya, sahadan 88-76 galip ayrıldı.

İspanya, 2009, 2011 ve 2015'ten sonra tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İspanya böylece son 6 turnuvada 4. kez şampiyon oldu.

İspanya'yı galibiyete, 9'da 7 üç sayı isabetiyle attığı 27 sayının yanı sıra 5 de ribaunt alan Juancho Hernangomez ve 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Brown taşıdı.

Fransa cephesindeyse Fournier 23 sayı, Heurtel 16 sayı, 7 asist ve Yabusele 13 sayı, 6 asistle oynadı.

3'üncülük maçında ise ev sahibi Almanya, Polonya'yı 82-69 mağlup etti. Almanya böylece 2. sırada bitirdiği 2005'ten bu yana şampiyonadaki en iyi derecesini elde etti.

Etiketler : Almanya Fournier 23 sayı Heurtel İspanya
Alkol tedavisi gördüm

Alkol tedavisi gördüm
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
24 yıl sonra yeniden

24 yıl sonra yeniden
Venedik hatırası

Venedik hatırası
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Bambaşka Zeynep

Bambaşka Zeynep
Harbiye'de MFÖ fırtınası

Harbiye'de MFÖ fırtınası
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes