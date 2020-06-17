UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yerini resmen açıkladı

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu yılki final maçının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmasına karar verdi. İstanbul'daki final ise gelecek yıla ertelendi.
Avrupa futbolunda koronavirüs nedeniyle yarım kalan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararlar verildi. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi final noktalarını açıkladı. Ayrıca milli maçların takvimi de belirlendi.
Buna göre UEFA, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-20 Şampiyonlar Ligi Finali'nin 12-23 Ağustos'ta, Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanmasına karar verdi.
UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.
UEFA, 2020 Süper Kupa maçının 24 Eylül'de Porto'da oynanacağını ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinde olduğu gibi mevcut ev sahipliklerinin birer yıl ileri atıldığını açıkladı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tek maç üzerinden, play-off maçları ise çift maç üzerinden oynanacak
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