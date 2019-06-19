19 Haziran 2019 09:03 | Çarşamba
2 golü iptal edilen Brezilya, Venezuela ile berabere kaldı
Copa America A Grubu'nda oynanan maçta Brezilya, Venezuela ile karşı karşıya geldi. Mücadele maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Copa America'da heyecan sürüyor. A Grubu maçında turnuvanın ev sahibi Brezilya, Venezuela ile 0-0 berabere kaldı.
Sambacıların karşılaşmada attığı iki gol de VAR incelemesi sonrası iptal edilince mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İlk maçında Bolivya'yı yenen Brezilya, bu beraberlikle puanını 4'e yükselterek grupta zirvede yer aldı. Turnuvada ikinci beraberliğini alan Venezuela ise 2 puanla 3. sırada kaldı.
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