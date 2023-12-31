1,5 yıllık anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Antalyaspor
Antalyaspor Nuri Şahin'in ardından deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Başarılı teknik adamın salı günü takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. İşte detaylar....
Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Sports Digitale'in haberine göre; Akdeniz ekibi, Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı.
1,5 YILLIK ANLAŞMA
Haberde tarafların 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
İDMANA ÇIKACAK
Öte yandan tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.