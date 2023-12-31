1,5 yıllık anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Antalyaspor

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Sports Digitale'in haberine göre; Akdeniz ekibi, Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Haberde tarafların 1.5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

İDMANA ÇIKACAK

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.