13. İmam Hatip Spor Oyunları başladı

13. İmam Hatip Spor Oyunları, düzenlenen törenle başladı. İstanbul genelindeki 300 imam hatip okulundan 4 binin üzerinde gencin yarışacağı programın açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Bugün okullarımızdaki 8 öğrenciden biri imam hatipli; istiyoruz ki olimpiyatlarda yarışan 8 gencimizden biri de madalya alan 8 sporcumuzdan biri de imam hatipli olsun" dedi.



Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları, Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'ndeki törenle başladı. Törene İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ile Yönetim Kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

8 sporcudan biri imam hatipli olacak

Programda bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bugün imam hatipli gençlerin bilim, kültür ve sanatta başarılı olduğu kadar sporda da başarılar önemli ortaya koyduğunu söyledi. Sporun gençlere sadece bedeni bir disiplin değil ahlaki ve ruhi bir disiplin de kazandıracağını belirten Ceylan, "Bugün 8 öğrenciden biri imam hatipli, istiyoruz ki olimpiyatlarda yarışan 8 gencimizden biri de madalya alan 8 sporcumuzdan biri de imam hatipli olsun. Onun için spora ve sporcuya destek vermek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Spor sağlığın ve iyiliğin aracı

Gençlere hitap eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da programın düzenlenmesinde öncülük yapan isimlere teşekkür etti. Sporu sadece spor olsun diye yapmadıklarını, sporun iyiliğin ve sağlığın aracı olduğunu, tüm dünyada da aynı etkiyi gördüklerini söyledi. 300'e yakın okulun katılımıyla gerçekleştirilen spor oyunlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Hacıcaferoğlu, Spor Oyunlarının 30'uncusu ve 40'ıncısını görmeyi temenni ettiklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Olimpiyat şampiyonları bekliyoruz

Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek ise taekwondo milli takımının uluslararası organizasyonlarda güzel işler başardığını belirterek, "Bu salonda da Türk milli takımına katılacak yeni şampiyonlar, yeni yüzler görüyorum. Ne mutlu ki hem güzel bir camianın hem de imam hatipli olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorlar" diye konuştu. Yakın zamanda Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir gencin dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Temtek, "Bugün yarışacak kardeşlerimiz arasından da dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları bekliyoruz" dedi.

Kararlılıkla yola devam edeceğiz

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da 2005 yılında başlayan İmam Hatip Spor Oyunlarının her yıl sürekli gelişerek büyük bir organizasyona döndüğünü söyledi. Programın bu sene 13.'sünü gerçekleştirdiklerini ve kararlılıkla yola devam edeceklerini belirten Kara, "9 branşta 300 okulumuz ve 4 bini aşkın öğrencimizle birlikte spor oyunlarımızı gerçekleştireceğiz. Spor oyunlarımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için sizlerin de yanımızda olmanızı istiyor, katılımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler 9 branşta yarışacak

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak, motivasyon sağlamak ve daha ileriye gitmelerine vesile olmak üzere düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları'na geçen yıl yaklaşık 250 okuldan ve 3 bin öğrenci iştirak etti. Bu yıl ise yarışmalara 300 okuldan toplam 4 bin öğrencinin katılması hedefleniyor. Gençler, İmam Hatip Spor Oyunları boyunca Taekwondo, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Okçuluk, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşları daha sonra ise İstanbul genelindeki başarılı sporcularla yarışacak.

300 bin TL ödül var

İstanbul genelindeki imam hatip ortaokulu ve liselerinin katılımıyla 2023 yılı mayıs ayı sonuna kadar devam edecek yarışmalarda, katılımcıları büyük ödüller bekliyor. Mayıs ayı sonunda Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde gerçekleşecek ödül töreni ile kazanan sporculara madalyaları ve kupaları takdim edilecek. Ayrıca spor oyunlarında başarılı olan gençlere toplam 300 bin TL değerinde ödüller dağıtılacak, katılan her okula ve öğrenciye Öncü Spor imzalı formaları hediye edilecek.