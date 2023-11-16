10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, İsveç'i konuk etti.

3 ve 89. dakikalarda Emin Makhmudov ve 6. dakikada Renat Dadashov'un golleriyle Azerbaycan, İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Renat Dadashov 1 gol, 1 asistle oynadı.

Azerbaycan'da maçın 57. dakikasında Bahlul Mustafazade kırmızı kart gördü.

Grupta ikinci galibiyetini alan Azerbaycan puanını 7'ye çıkardı.

İsveç ise F Grubu'nda dördüncü yenilgisini aldı.