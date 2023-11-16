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10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
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16 Kasım 2023 Perşembe 22:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:44:00

10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!

Kaynak: TRT Spor

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EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, sahasında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Hataysporlu Renat Dadashov karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, İsveç'i konuk etti.

3 ve 89. dakikalarda Emin Makhmudov ve 6. dakikada Renat Dadashov'un golleriyle Azerbaycan, İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Renat Dadashov 1 gol, 1 asistle oynadı.

Azerbaycan'da maçın 57. dakikasında Bahlul Mustafazade kırmızı kart gördü.

Grupta ikinci galibiyetini alan Azerbaycan puanını 7'ye çıkardı.

İsveç ise F Grubu'nda dördüncü yenilgisini aldı.

Etiketler : azerbaycan isveç euro 2024
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