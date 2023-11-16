10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
Kaynak: TRT Spor
EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, sahasında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Hataysporlu Renat Dadashov karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda Azerbaycan, İsveç'i konuk etti.
3 ve 89. dakikalarda Emin Makhmudov ve 6. dakikada Renat Dadashov'un golleriyle Azerbaycan, İsveç'i 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Renat Dadashov 1 gol, 1 asistle oynadı.
Azerbaycan'da maçın 57. dakikasında Bahlul Mustafazade kırmızı kart gördü.
Grupta ikinci galibiyetini alan Azerbaycan puanını 7'ye çıkardı.
İsveç ise F Grubu'nda dördüncü yenilgisini aldı.