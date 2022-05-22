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22 Mayıs 2022 Pazar 12:48:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 12:48:00

1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı

Kaynak: AA

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Spor Toto 1. Lig'de hakemlerin 1441 kez sarı karta başvurduğu 2021-2022 sezonu, son 10 yılda en az sarı kart kullanılan sezon oldu.

Takımların 1441 sarı ve 81 kırmızı kart gördüğü ligde maç başına sarı kart ortalaması 4,21, hafta başına kırmızı kart ortalaması 2,13 olarak gerçekleşti. Ligde 2012-2013 sezonundan itibaren en az sarı kartın kullanıldığı sezon yaşandı.

Ligde geçen sezon maç başına sarı kart ortalaması 4,44 olmuştu.

En hırçın ekip Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da futbolcular 92 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Kocaelispor, ligin en fazla sarı ve kırmızı kart gören ekibi oldu.

İstanbulspor 53 sarı kartla en az sarı kart gören ekip olarak dikkat çekerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpsporlu futbolcular, ikişer kez kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Kırmızı kartlar

Ligin ilk haftasında Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve 5. haftadaki Gençlerbirliği-Altınordu karşılaşmalarında hakemler üçer kez kırmızı kart gösterirken 6 karşılaşmada da kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

Sarı kartlar

Kocaelisporlu Georges Mandjeck ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz 11, Beypiliç Boluspor'da Abdurrahman Canlı ve Manisa FK'de Hakan Barış 10 kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.

Ligde en fazla sarı kart gösterilen maçlar 12 sarı kartla 13. haftadaki NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor, 10'ar sarı kartla 9. haftadaki Altaş Denizlispor-Balıkesirspor, 12. haftadaki Ankara Keçiörengücü-Gençlerbiriği ile 28. haftadaki Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü müsabakaları oldu.

7. haftadaki Bursaspor-MKE Ankargücü, 32. haftadaki Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve 38. haftadaki Tuzlaspor-Yılport Samsunspor karşılaşmalarında hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Ligde 7 futbolcu ikişer kırmızı kartla cezalandırıldı.

Etiketler : 1441 sarı ve 81 kırmızı kart Bursaspor-MKE Ankargücü Tuzlaspor-Gençlerbirliği
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