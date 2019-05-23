23 Mayıs 2019 15:59 | Perşembe
Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor
Bir süredir birlikte olan Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti düğün hazırlıklarına başladı. Ünlü çift, Temmuz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Oyuncu "Düğün tarihi belli oldu mu?" sorusuna "Temmuz gibi düşünüyoruz. Yurtdışında olacak. Ama şimdilik detay yok" yanıtını verdi.
'SİNEMAYA AĞIRLIK VERMEK İSTİYORUM'
Uzun süredir ekrandan uzak olan Fulya Zenginer, "Sinemaya ağırlık vermek istiyorum" dedi.
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