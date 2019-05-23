Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren çifti Temmuz'da evleniyor

Oyuncu "Düğün tarihi belli oldu mu?" sorusuna "Temmuz gibi düşünüyoruz. Yurtdışında olacak. Ama şimdilik detay yok" yanıtını verdi.

'SİNEMAYA AĞIRLIK VERMEK İSTİYORUM'

Uzun süredir ekrandan uzak olan Fulya Zenginer, "Sinemaya ağırlık vermek istiyorum" dedi.