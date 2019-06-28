Fenerbahçe, Ankaragücü'nün kalecisi Altay'ı transfer etti

Fenerbahçe, Ankaragücü kalecisi Altay'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Transferin detaylarına ulaşıldı. Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren ve Ankaragücü'nde başarılı bir sezon geçiren Altay'ın transferinde son görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle genç kaleciyi renklerine bağladı.

ERSUN YANAL 1. KALECİ YAPMAYI PLANLIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Harun Tekin'in istikrarsız performansından dolayı genç kaleci Altay'ı önümüzdeki sezon birinci kaleci yapmayı planlıyor.



Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında?

1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor. Piyasa değeri 250 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Ankaragücü formasını 19 kez terletti ve bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen Altay Bayındır, takımı adına kalesinde 6 gol birden görmüştü. Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Ndiaye'nin gollerine engel olamamıştı. (Futbolarena)