Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranı!

Bugün milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar oy aldığı seçmenler tarafından sorgulanıyor. Bugün milyonlarca seçmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başında oyunu kullanmaya gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanması ve sandıkların kapanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran 2019 seçim sonuçları hakkında son dakika gelişmeleri..

EKREM İMAMOĞLU NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23 Haziran 2019 açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı. İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kaydoldu. Ailesinin 1987'de İstanbul'a taşınmasının ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünde tamamladı.

İSTANBUL SEÇİMİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular bugün yeniden sandık başına gittiler.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştılar.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki seçmen listelerinde değişiklik yapılmadı.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.