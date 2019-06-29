Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi...

Bir süredir boşanacakları konuşulan Jelena ile Tosic'in arasına şimdi de şarkıcı Katarine Grujic girdi. İddialara göre, Jelena, Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğendiğini görünce kıskançlık krizleri geçirdi. İkili, şiddetli bir kavgaya tutuştu.

3 YILDIR YASAK AŞK YAŞADIĞI…

Karleusa, kafa dağıtmak için kızlarıyla soluğu Antalya'da aldı. Şu sıralar moral bulmaya çalışan Jelena'nın bu Grujic'i ilk kıskanması değil. Jelena'nın 3 yıldır yasak aşk yaşadığı Vranjes, Mayıs 2018'de Katarine Grujic'le kısa süreli yakınlaştı. Jelena şimdi de Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğenmesiyle Sırp şarkıcıyı Instagram'da engelledi...