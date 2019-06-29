Dusko Tosic eşi Jelena Karlesua'dan intikam aldı! Jelena Karleusa kıskançlık krizine girdi...
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic eşi Jelena Karleusa’yı kızdırdı. Jelena Karleusa ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Dusco Tosic instagram beğenileriyle gündeme geldi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic eşi Jelena Karleusa'dan intikam almak için harekete geçti. Eşinin yasak aşk yaşadığı Ognjen Vranjes'in eski sevgilisi Katarine Grujic'in takibe alan Tosic fotoğraflarına beğeni yağdırdı.
Bir süredir boşanacakları konuşulan Jelena ile Tosic'in arasına şimdi de şarkıcı Katarine Grujic girdi. İddialara göre, Jelena, Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğendiğini görünce kıskançlık krizleri geçirdi. İkili, şiddetli bir kavgaya tutuştu.
3 YILDIR YASAK AŞK YAŞADIĞI…
Karleusa, kafa dağıtmak için kızlarıyla soluğu Antalya'da aldı. Şu sıralar moral bulmaya çalışan Jelena'nın bu Grujic'i ilk kıskanması değil. Jelena'nın 3 yıldır yasak aşk yaşadığı Vranjes, Mayıs 2018'de Katarine Grujic'le kısa süreli yakınlaştı. Jelena şimdi de Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğenmesiyle Sırp şarkıcıyı Instagram'da engelledi...
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