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01 Temmuz 2019 15:44 | Pazartesi

Almanya'nın Aerzen kentinde helikopter kazası meydana geldi

Almanya'da helikopter kazası meydana geldi. Ülkenin Aerzen kentinde yaşanan helikopter kazası sonucunda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Aerzen kentinde bir helikopter düştü. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.  Almanya’nın en büyük haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’un aktardığına göre, yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi ise, söz konusu helikopterin Alman ordusu Bundeswehr’e ait olabileceğini yazdı. DPA da itfaiye birimi sözcülerinden birine dayandırdığı bilgi doğrultusunda düşen helikopterin askeriyeye ait olduğunu aktardı.

BİR HAFTADA İKİ HAVA KAZASI

Bir hafta önce Almanya’nın kuzeydoğusunda bulunan Fleensee gölünde iki adet silahsız Eurofighter jeti çarpışmıştı. Yaşanan bu kazada bir pilot paraşütle kurtulurken, diğeri ise hayatını kaybetmişti.

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