VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Atama ve yer değiştirme işlemleri sonuçlandı"
“Bu yüz yılın değil bin yılın felaketi”
Hakkında 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Akşener'den gizli CHP planı! O kişiyi CHP'nin başına getirecek
Çin'in, ABD'nin arka bahçesi Küba'ya üs kuracağı iddia edildi
08 Haziran 2023 Perşembe 17:28:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 17:28:00

Zamanda yolculuk treni Türkiye'de

ABONE OL

Paris'ten yola çıkan romanlara konu olan Orient Express, Türkiye'ye ulaştı.

Fransa'dan hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 57 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibine danslarında eşlik etti. Yolcular "Zamanda yolculuk yapar gibiyiz" dedi.

Etiketler : orient express yolcu treni türkiye
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX