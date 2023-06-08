Zamanda yolculuk treni Türkiye'de

Fransa'dan hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 57 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibine danslarında eşlik etti. Yolcular "Zamanda yolculuk yapar gibiyiz" dedi.