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07 Kasım 2023 Salı 14:45:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 14:45:00

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı

Kaynak: AA

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Heyelan nedeniyle yıl içinde bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara istikametinde ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesimde başlatılan onarım çalışmaları tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, onarım çalışmaları tamamlanan otoyolun Bolu Dağı geçişinde incelemelerde bulundu.

Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli dahil 25 Eylül'de ulaşıma kapatılan söz konusu kesimde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi çalışması yürütüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarıldı.

Üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, beş genleşme derzi değişimi de yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirildi.

Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek 9 Kasım'da trafiğe açılacağı açıklanan yolda, tüm çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ve polis ekipleri, Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasında yoldaki tabela ve dubaları kaldırarak, otoyolun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde ulaşıma açtı.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı abdulkadir uraloğlu bolu dağı tüneli
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