Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının temsilcileriyle buluşmak için geldiği Adana'da değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin her bölgesi, her noktası ayrı bir turizm değeri. Herhangi bir şekilde bir bölgeye gidip de tarihi kültürel varlığa rastlamadığınız bir nokta yoktur. Dolayısıyla çok değerli, çok önemli bir ürüne sahibiz. Bu ürünü de tarihten gelen güncel ürünlerle desteklemeyi ve zenginleştirmeyi becermiş bir turizm ülkesiyiz." dedi.

Ülkenin çok çeşitli turizm alanlarının yurt dışından gelen turistleri cezbettiğini dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

Sağlık, gastronomi, kruvaziyer turizmi gibi bütün çeşitleri, kültürel varlıklarının üstüne ekleyerek çok zengin bir ürün yelpazesine sahip olduk ve bu bağlamda Türkiye, rakipleriyle amansızca rekabet eden bir ülke konumunda. Biz piyasadan hangi bölgelerde turistin arttığını hangi bölgelerde turistin sabit kaldığını veya azaldığını görüyoruz. Piyasanın içinde olduğumuz için 2023 ve sonrası için de pozitif göstergeler var. Dünyada bir seyahat yükselişi var. Avrupa, özellikle seyahat sektörünün önemli bir pazarı. Dünyada en yüksek seyahat oranı Avrupa'da, dolayısıyla biz de bu bölgenin tam ortasındayız ve çok ulaşılabilir bir noktadayız. Ben 2023 ve devamında da bu seyahat sayılarının, döviz girdilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum.