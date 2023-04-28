Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 32,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 32,3 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar olarak kaydedildi.

Turizm gelirinin yüzde 20,8'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artarak 8 milyon 181 bin 566 kişiye çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 20,4'ünü 1 milyon 672 bin 332 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 84 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 69 dolar olduğu görüldü.

Ocak-mart döneminde yıllık bazda spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 116,5, paket tur harcamaları (Türkiye'ye kalan pay) yüzde 83,4, tur hizmetleri harcaması yüzde 82,1 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 46,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 8,5 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 72,1 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 110,5 ARTTI



Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 149 milyon 53 bin dolarını kişisel, 251 milyon 55 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 99 artarak 2 milyon 69 bin 229 kişiye ulaştı. Bunların kişi başı ortalama harcaması 677 dolar olarak gerçekleşti.