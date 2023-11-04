Türkiye'nin en güzel sonbahar rotaları

Serinleyen hava, etrafı saran doğa renkleriyle sonbahar seyahat etmek için mükemmel bir zamanlama. Daha sakin, daha dingin olan destinasyonlar telaşsız bir şekilde anları değerlendirmemize imkân veriyor. Sonbahar gezi rotaları için bu yazımızda daha çok doğa ve sanatla bulaşacağımız yerleri seçtik. Türkiye'de gidebileceğiniz sonbahar rotaları önerilerimiz:

HAYATTAN BİR MOLA

Sizi, hızlı olmaya zorlayan şehir ritminden uzaklaşmak ve sakin, huzurlu, iyi korunmuş bir yere sığınmak mı istiyorsunuz? Türkiye'nin 14. Cittaslow şehri seçilen Eğirdir tam da bu güzel sonbahar mevsimi için kurtarıcınız olmaya hazır. Isparta sınırları içerisinde konumlanan, Eğirdir Gölü kıyısında yer alan Eğirdir "hayattan bir mola almak istiyorum" diyenlere güzel bir seçenek oluyor.

Eğirdir'e yaklaşık 30 km mesafedeki Kovada Gölü ise güz renklerini tüm çıplaklığıyla görüp, doğayla baş başa kalacağınız güzelliklerden. Gölleri, lavantaları, gülleri, antik kentleriyle bilinenin aksine zengin bir tarih, doğa ve kültür sunan Isparta Türkiye'nin yükselen destinasyonu.

MODERN BİR ANADOLU ŞEHRİNİ DENEYİMLEYİN

Modern bir Anadolu şehri Eskişehir... Son yıllarda şehre yapılan kültürel, sanatsal yatırımlarla büyükler liginde yarışacak ve hatta onları bile gölgede bırakacak bir havaya büründü. Yüksek katlı binaların yerini belli kat sayısında, nizami inşa edilen evlerin varlığı; Anadolu Üniversitesi'nin coşkulu, meraklı, yaratıcı genç nüfusu; irili ufaklı değerlere, geçmişe, zanaata, tarihe sahip çıkan müzeleri; doğa hayattır dedirten parkları, lüks ve butik otelleri; tasarım kafe ve dükkanları bu şehri özetliyor.

KAPADOKYA BÜYÜLÜ BİR DÜNYA VAAT EDİYOR

Sihirli bir dünyanın içerisine çekildiğinizi hissettiğiniz Kapadokya sınırları girdiğinizde siz de kendinizi bu hikâyenin içerisinde buluyorsunuz. Her mevsim güzel ve eşsiz olan Kapadokya'nın her ruha dokunabilen kucaklayıcı ve sevgi dolu bir karakteri var kuşkusuz. Yüzyıllar boyu pek çok farklı inanca, topluluğa, geleneğe ev sahipliği yapan toprakların mistik havasından etkilenmemek imkânsız. Köyleri, açık hava müzeleri, tarihi kiliseleri, yer altı şehirleri ile öyle zengin hikâyeler var ki... Dünyaca ünlü butik otelleri, çömlek atölyeleri, benzersiz coğrafyasında yapılan ATV turları ile macera, kültür, tarih, gastronom, zanaat dolu bir sonbahar rotası!

ZAMANIN TELAŞSIZ AKTIĞI YERLERDEN BİRİ

Sonbahar rotaları denince bizim aklımıza zamanın telaşsız aktığı, dev gökdelenlerden uzaklaştığımız yerler beliriyor. 3000 yıllık geçmişiyle yaşayan bir tarih olan Birgi Köyü de güz aylarında ziyaret etmekten büyük keyif aldığımız yerlerden. Tarih boyunca Frig, Lydia, Pers, Bergama krallıkları, Roma ve Bizans imparatorlukları tarafından yönetilen, Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yapan Birgi'de bu zengin geçmişin izleri hala korunuyor.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM ARAYANLARIN ADRESİ

Türkiye'de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yerden birisi olan Gölköy doğası, doğal üretimi ve doğal tüketimi yaşama can katıyor. Karadeniz Bölgesi'nin heybetli ve bereketli dağları arasında gizlenen, Ordu'dan 62 km mesafedeki bu huzur ve yaşam köyünün merkezi öyle sıcak, öyle doğal ki sadece burada dolaşmak bile iyi hissettiriyor. Sonbahar yürüyüş rotaları yapmayı seviyorsanız Gölköy'ün ünlü göl kıyılarını çok seveceksiniz. Ulugöl, Çepekli Gölü ve Çermik Gölü'nü rotanıza ekleyin.