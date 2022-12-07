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07 Aralık 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 14:00:00

Türkiye sivil havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi oldu

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Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 282 yeni nokta eklediklerini belirterek "Uçuş ağımızı, Kasım 2022 itibarıyla 130 ülkede 342 noktaya yükselttik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Dünyanın transit merkezi olabilecek potansiyele sahip Türkiye'de, bu avantajı değerlendirmek için 2002'den bu yana havacılık politikası çerçevesinde etkili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karaismailoğlu, havacılığa yapılan yatırımlar ve bu alandaki düzenlemeler sayesinde Türkiye'nin, dünya ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Hayat ulaşınca başlar" sloganıyla yola çıktıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"20 yıldır havacılık politikasında yürütülen etkin, aktif ve planlı yatırımlarla birlikte Avrasya'da lider rolü üstlendik. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımızı, Kasım 2022 itibarıyla 130 ülkede 342 noktaya yükselttik. Türk sivil havacılığını dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesine dönüştürmüş olduk."

Karaismailoğlu, bu sürede havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını, İstanbul, Rize-Artvin, Yeni Tokat, Ordu-Giresun havalimanları başta olmak üzere birçok havalimanını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı. İç hatlarda uçulan nokta sayısının çapraz uçuşlarla desteklendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye hava sahasını adeta hava yolu ağlarıyla ördük." ifadesini kullandı.

Yaptıkları yatırımlarla havacılık sektöründeki kapasitede çok büyük artışlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2003 yılında 162 olan uçak sayısının Kasım 2022 itibarıyla yüzde 265 artışla 592'ye yükseldiğini bildirdi. Karaismailoğlu, koltuk kapasitesinin de aynı dönemde yüzde 304 artışla 27 bin 599'dan 111 bin 523'e çıktığını, kargo kapasitesinin ise yüzde 783 artışla 303 tondan 2 bin 676 tona ulaştığını kaydetti.

11 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 170 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Karaismailoğlu, kasımda ülke genelinde toplam uçak trafiğinin yüzde 16,2 artışla 147 bin 937'ye çıktığını belirterek, yolcu trafiğinin de yüzde 21,4 artışla 13 milyon 565 bine ulaştığı bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı'na kasımda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin toplam 36 bin 996 olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, geçen ay bu havalimanında 5 milyon 518 bin yolcu ağırladıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, ocak-kasım dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 729 bin 558, dış hatlarda 651 bin 716 olduğunu ifade ederek, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 738 bin 608 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artış gösterdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, 11 aylık dönemde iç hat yolcu trafiğinin yüzde 15,2 artarak 72 milyon 651 bine, dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 75,5 artışla 96 milyon 423 bine yükseldiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, transit yolcular ile ağırladıkları yolcu sayısının yüzde 43,4 arttığını ve 169 milyon 450 bin olduğunu belirtti.

BU YIL İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI 59 MİLYONU AŞTI

İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık dönemde iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, iç hatlarda 14 milyon 775 bin, dış hatlarda 44 milyon 288 bin olmak üzere toplamda 59 milyon 64 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'nı tercih ettiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 89 bin 245, dış hatlarda 93 bin 613 olmak üzere toplamda 182 bin 858 uçak trafiği gerçekleşirken toplam 28 milyon 71 bin yolcu trafiğinin gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dünyada yaşanan salgından en fazla etkilenen sektörün havacılık olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye'nin salgından sonra en hızlı toparlanan ve kesintisiz hizmet sunan neredeyse tek ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, uluslararası organizasyonların verilerinin de bunları teyit ettiğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer almasının bu başarının en güzel ispatı olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, hava yolu kapasitesindeki artışlarla birlikte 2003 yılında 9 milyon 147 bin olan iç hat yolcu trafiğinin 2021 yıl sonunda yüzde 648 artışla 68 milyon 466 bine, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 136 artarak 25 milyon 296 binden 59 milyon 690 bine yükseldiğini, 34 milyon 444 bin olan toplam yolcu trafiğinin de yüzde 273 artışla 128,3 milyona çıktığını sözlerine ekledi.

Etiketler : adil karaismailoğlu sivil havacılık istanbul havalimanı seyahat
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