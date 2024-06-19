VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni eşi eskisiyle kıyaslamak boşanma nedeni
İlk elektrikli aracını tamamladı
Siber güvenlik uzmanları kampta yetişiyor
ESK, satılamayan kurbanlıkları alacak
Türkiye, Avrupa'da en yoğun 3. ülke
Google'dan yapay zeka ses ayarı
19 Haziran 2024 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 07:08:00

Türkiye, Avrupa'da en yoğun 3. ülke

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Performans İnceleme Birimi'nin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Birimi'nin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3. ülke oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi hava yollarına da yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da söz sahibi ülke konumuna geldiğini ifade etti.

YÜZDE 18'LİK ARTIŞA ULAŞILDI

Yatırımlar sonucunda Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu "Türkiye'deki hava yolu trafiği her geçen gün artıyor. 15 Haziran'da ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17.8 arttı. Avrupa'da zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

Etiketler : seyrüsefer hizmeti hava yolu türkiye
Bige'nin fotoğraf sevdası

Bige'nin fotoğraf sevdası
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
Mayo ile marş söylenmez!

Mayo ile marş söylenmez!
'Hala asker gibi hissediyorum'

'Hala asker gibi hissediyorum'
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'

'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'
Turneye çıktı

Turneye çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX