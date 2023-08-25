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25 Ağustos 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 13:15:00

Türkiye 7 ayda ağırladığı 30 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırdı

Kaynak: AA

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Türkiye, 2023 yılının 7 ayında 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 7 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240'ını yabancılar, 3 milyon 327 bin 206'sını yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,22 artış yaşandı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,22 artış ve 3 milyon 498 bin 614 kişi ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 7,32 artış ve 3 milyon 211 bin 724 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin 740 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye, bu dönemde ağırladığı 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyle 2019'daki 26 milyon 524 bin sayısını geçerek yeni ziyaretçi rekoruna ulaştı.

TEMMUZDA 7,1 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ GELDİ

Türkiye'ye temmuzda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,25 artış ile 7 milyon 148 bin 44 olarak gerçekleşti.

Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına oranla Almanya yüzde 2,12 azalış ve 941 bin 597 kişi ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 19,31 artış ve 884 bin 585 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 5,21 artış ve 574 bin 436 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Polonya ve Bulgaristan takip etti.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı ziyaretçi türkiye
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