Türk tarihine ışık tutacak kazı

Yalova'nın Altınova ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini taşıyan Çobankale'de yürütülen kazı çalışmalarında titizlikle ortaya çıkarılan eserlerin Türk tarihine ışık tutması bekleniyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Bu bölge Bafeus Savaşının olduğu bölge. Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz" dedi.

