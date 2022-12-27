Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya üçüncüsü

Pandemi döneminde hayata geçirilen 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu.



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Türkiye, 2021'de yakaladığı İtalya'yı 2022'de geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı" dedi.