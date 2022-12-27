VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
Bayramov: Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi
Taha Akgül yılın serbest stil güreşçisi seçildi
Başkan Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi!
27 Aralık 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:00:00

Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya üçüncüsü

ABONE OL

'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu.

Pandemi döneminde hayata geçirilen 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Türkiye, 2021'de yakaladığı İtalya'yı 2022'de geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı" dedi.

Etiketler : türkiye turizm turist
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
İspanya tatili

İspanya tatili
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX