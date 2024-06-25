Turistler Van kahvaltısını çok sevdi!

Çeşit çeşit peynirleri, karakovan balı, murtuğa ve kavut gibi yöresel ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline geldi.

Kenti ziyaret eden turistler, geleneksel Van kahvaltısını yapmadan şehirden ayrılmıyor.

Van kahvaltısı 2015 yılında Marka Tescil Belgesi almıştı.

2020 yılında ise Van kahvaltısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilmişti.

Van kahvaltısını ve zengin içeriğiyle damakta bıraktığı tadı merak eden ziyaretçiler, Türkiye'nin ve dünyanın 4 bir yanından kente akın ederek deneyimleme fırsatı buluyor.

Kenti ziyaret edenler Van kahvaltısı yapmadan ayrılmıyor.