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25 Haziran 2024 Salı 13:17:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 13:17:00

Turistler Van kahvaltısını çok sevdi!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Yerli ve yabancı ziyaretçiler, geleneksel Van kahvaltısına adeta hayran kaldı. Bol çeşidiyle göz doyuran, lezzetiyle damaklarda kalan Van kahvaltısı, kenti ziyaret eden turistlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Çeşit çeşit peynirleri, karakovan balı, murtuğa ve kavut gibi yöresel ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline geldi.

Kenti ziyaret eden turistler, geleneksel Van kahvaltısını yapmadan şehirden ayrılmıyor.

Van kahvaltısı 2015 yılında Marka Tescil Belgesi almıştı.

2020 yılında ise Van kahvaltısına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilmişti.

Van kahvaltısını ve zengin içeriğiyle damakta bıraktığı tadı merak eden ziyaretçiler, Türkiye'nin ve dünyanın 4 bir yanından kente akın ederek deneyimleme fırsatı buluyor.

Kenti ziyaret edenler Van kahvaltısı yapmadan ayrılmıyor.

Etiketler : van kahvaltısı kahvaltı turist
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