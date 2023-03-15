THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
Kaynak: AA
Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.