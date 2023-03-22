22 Mart 2023 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 10:18:00
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Marsilya kentindeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle yarın planlanan seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 23 Mart'ta icra edilmesi planlanan "TK 1365" sefer sayılı İstanbul-Marsilya ve "TK 1366" sefer sayılı Marsilya-İstanbul uçuşları yapılamayacak.