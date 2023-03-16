THY'nin yarın planlanan Stuttgart seferleri grev nedeniyle yapılamayacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart'ta icra edilmesi planlanan "TK 1703 İstanbul-Stuttgart", "TK 1704 Stuttgart-İstanbul", "TK 1701 İstanbul-Stuttgart", "TK 1702 Stuttgart-İstanbul", "TK 1705 İstanbul-Stuttgart", "TK 1706 Stuttgart-İstanbul" uçuşları ile AnadoluJet'in "TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart", "TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen Havalimanı" seferleri iptal edildi.