THY'nin Tel Aviv seferleri iptal edildi

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27 Mart 2023 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 16:20:00

THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

Etiketler : thy tel aviv sefer türk hava yolları protesto

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