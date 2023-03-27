THY'nin Tel Aviv seferleri iptal edildi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.