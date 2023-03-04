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04 Mart 2023 Cumartesi 11:26:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 11:26:00

THY'nin "Tek Yürek" isimli 400'üncü uçağı depremzede çocuklar ve aileleri için havalandı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları'nın (THY) 400'ncü uçağının ilk yolcuları, asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri oldu.

Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı'ndaki hangarında özel olarak boyanarak filoya katıldı. "Tek Yürek" adı verilen filodaki 400'üncü uçağın ilk seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için organize edildi.

Adıyaman, Hatay (Reyhanlı, Antakya), Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den gelerek Sancaktepe'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ile anne ve babaların yer aldığı 106 özel yolcunun bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

İstanbul Havalimanı'nda kalkan TC-LGH kuyruk tescilli uçak, özel yolcuları ile İzmir semalarına kadar uçtuktan sonra İstanbul'a geri gelecek.

Etiketler : türk hava yolları depremzede çocuk

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