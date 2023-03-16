THY'nin Köln seferleri Almanya'daki grev nedeniyle iptal edildi
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Köln Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle bugün ve yarın planlanan seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan AnadoluJet'in "TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln", THY'nin yarınki "TK 1671 İstanbul-Köln", "TK 1672 Köln-İstanbul", "TK 1675 İstanbul-Köln", "TK 1676 Köln-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7712 Sabiha Gökçen-Köln", "TK 7713 Köln-Sabiha Gökçen", "TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen" seferleri iptal edildi.
AnadoluJet'in bugün icra edilmesi planlanan "TK 7760 Ankara-Köln" ile "TK 7761 Köln-Ankara" seferleri de yapılamayacak.
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