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THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi
18 Kasım 2023 Cumartesi 14:53:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 14:53:00

THY'nin bugün ve yarın İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

Etiketler : türk hava yolları istanbul sefer
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